Zabrze świętuje 99. urodziny! Miasto przygotowało szereg atrakcji m.in. koncert symfoniczny i wielki piknik rodzinny "Skarbnikowe gody"

Szybkim krokiem zbliża się 99. rocznica nadania praw miejskich Zabrzu, dlatego już 3 października na scenie Domu Muzyki i Tańca zapowiada się prawdziwe urodzinowe, muzyczne show z udziałem znanych i lubianych wykonawców. Gościem świątecznego spotkania będzie, mający od lat liczne grono wielbicieli nie tylko nad Wisłą, zespół Żuki, który tym razem bawić będzie publiczność razem z Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej pod kierownictwem Sławomira Chrzanowskiego.

Podczas tego niecodziennego koncertu usłyszymy powszechnie lubiane, już wielopokoleniowe, przeboje legendarnej brytyjskiej grupy The Beatles oraz wierne wersje symfoniczne coverów muzyki popularnej, autorstwa renomowanego aranżera Andrzeja Marko, współpracującego z wieloma filharmoniami i znanymi zespołami, w tym m. in. grupą Dżem.

Ze sceny popłyną interpretacje przede wszystkim niezapomnianych przebojów The Beatles, co jest właśnie najbardziej charakterystyczne dla Żuków, m.in. Yesterday, Let it be, Hey Jude, Oh my loving, Lady Madonna, She loves You, Girl, Michelle, Day tripper, Eleanor Rigby, Something, Come together, Oh! Darling, Imagine, Here comes the Sun, The long and winding road, jak też autorskich piosenek (Hey Mr. Lennon, Diament wiosny, Zostań). Wszystko w brawurowym wykonaniu zespołu i zabrzańskich filharmoników. Zapowiada się zatem wieczór gwarantujący nie tylko muzyczny profesjonalizm, ale i wspaniałą atmosferę.