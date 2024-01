Zabrzański finał 32. WOŚP w Centrum Handlowym Platan. Co w programie tegorocznego wydarzenia? OPRAC.: Piotr Sobierajski

Wielki finał tegorocznej WOŚP rozpocznie się w Centrum Handlowym Platan 28 stycznia o godzinie 12:00. Na wszystkich czekać będzie kilkanaście atrakcji

Już tylko godziny dzielą nas od Wielkiego Finału 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku najgłośniejsza orkiestra świata gra pod hasłem „Tu wszystko gra! Ok!" i zbiera fundisze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Zabrzański sztab WOŚP zaprasza wszystkich najmłodszych mieszkańców do udziału w wielkiej przygodzie pt. „WOŚP dla Dzieci – Dzieci dla WOŚP".