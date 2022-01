Przegląd tygodnia z 30.01.2022 w Zabrzu. Najważniejsze wydarzenia od 23.01 do 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zabrza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.01 a 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022”?

Przegląd tygodnia: Zabrze, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022 Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy. 📢 Takie rzeczy możesz odliczyć od podatku w 2022 roku. Z takich ulg podatkowych możemy skorzystać [30.01.2022 r.] Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!

📢 Handel w niedziele od 1 lutego 2022. Biedronka, Lidl, Aldi, Kaufland i inni przestaną być niedzielnymi „pocztami”. Ale mają inne pomysły Z końcem stycznia 2022 zniknie „furtka” w ustawie o zakazie handlu w niedziele pozwalająca na otwieranie sklepów w związku ze świadczeniem usług pocztowych. Wykorzystywały ją m.in. popularne „Żabki”, a w 2021 roku możliwość odbioru przesyłek – a „przy okazji” zrobienia zakupów w niedziele – pojawiła się m.in. w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie, Aldi, Auchan, Carrefour, DINO, Intermarche, sieciach ABC, Euro Sklep, Lewiatan, Prim Market, Top Market, Topaz, Polomarket, Delikatesy Centrum, Chata Polska, Groszek i Stokrotka. Od 1 lutego wchodzą w życie przepisy drastycznie ograniczające taką możliwość. Kontynuację działalności w każdą niedzielę zapowiadają jedynie mniejsze placówki, w tym „Żabki”. Za ladą stoją w nich sami właściciele oraz - nieodpłatnie - ich bliscy.

Tygodniowa prasówka 30.01.2022: 23.01-29.01.2022 Zabrze: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zabrzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Beskid Śląski zimą to bajkowa kraina...w dodatku blisko! Zobaczcie ZDJĘCIA Beskid Śląski zimą ZACHWYCA! Skrzyczne, Barania Góra, Klimczok, a może spacer na Malinowską Skałę? Możliwości wycieczek jest wiele. Kliknij w naszą galerię i zobacz zdjęcia wrzucone przez internautów na Instagrama z Beskidu Śląskiego. Jest jak w bajce!

📢 Tomasz M., zabójca 11-letniego Sebastiana z Katowic, ma trafić pod obserwację psychiatryczną. Jest opinia biegłego seksuologa KRYMINALNE. Nadal nie wiadomo, czy 41-letni Tomasz M., "Bestia z Sosnowca", morderca 11-letniego Sebastiana z Katowic w momencie zabójstwa był poczytalny. Do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wpłynęła opinia biegłych w sprawie M., ale ci nie wypowiedzieli się w niej co do poczytalności mężczyzny. Odpowiedź na to pytanie ma dać obserwacja psychiatryczna 41-latka, o którą prokuratura zawnioskowała już do sądu. 📢 Koronawirus - nowe zakażenia i ofiary śmiertelne. W Śląskiem przybyło 7603, w całym kraju aż 51 695 chorych! 29 stycznia 2022 roku w woj. śląskim przybyło 7603 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 51 695. Zmarło łącznie w kraju 231 kolejnych osób, w tym 18 w Śląskiem. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 Miss Morsowania 2022 w woj. śląskim. Zobacz zdjęcia dziewczyn, które nie boją się lodowatej wody Miss Morsowania 2022 w Śląskiem. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim i nie tylko. 📢 Narodowy Spis Powszechny 2021 pierwsze WYNIKI. Ubyło nas i jesteśmy coraz starsi Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat.

📢 Złodziej z Zabrza ukradł paczkę kurierowi w centrum handlowym. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy Zabrzańska policja prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży paczki kurierskiej, do jakiej doszło na terenie centrum handlowego Platan w dniu 5 listopada 2021 roku. Śledczy dążą do ustalenia tożsamości widocznego na zdjęciu mężczyzny.

📢 Śląskie jest już całe CZARNE! Tu u nas jest najwięcej zakażeń! Jest też rekord To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób. 📢 Poszukiwane kobiety z Zabrza. Dopuściły się m.in. oszustw, kradzieży, rozbojów. Poznajesz którąś z nich? Kobiety z Zabrza poszukiwane przez policję. Rozbój, oszustwo, kradzież - to m.in. tych przestępstw dopuściły się kobiety z Zabrza poszukiwane przez policję. Rozpoznajesz kogoś? Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź. Materiały pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z 25 stycznia 2022 roku. 📢 To są objawy Omikronu u dzieci. UWAGA, są nietypowe! Jak rozpoznać? Na co zwracać uwagę? COVID-19. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę?

📢 Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWNIE! Jest jak... królestwo Narnii! Można się zakochać - zobacz zdjęcia Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWANIE! Nigdzie zimą krajobrazy nie prezentują się tak jak w górach. Piękne widoki, ośnieżone drzewa i szczyty, na które zmierzamy po skrzypiącym pod butami śniegiem. Klimatycznie, niesamowicie...jak w bajce. Kliknij w naszą galerię i zobacz zdjęcia wrzucone przez internautów na Instagrama z Beskidu Żywieckiego.