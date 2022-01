Finanse Górnika Zabrze. Rok pod kreską, pieniądze z transferów potrzebne jak tlen

- W naszym przypadku rok bilansowy to rok kalendarzowy. Jesteśmy na etapie zamykania bilansu za 2021 - informuje odpowiadająca w Górniku za ekonomię członkini zarządu Małgorzata Miller-Gogolińska. - Nie mam jeszcze wszystkich danych, ale minus na końcu na pewno się pojawi.

W minionym roku Górnik stracił 6 mln zł na pustych trybunach. Co najmniej równie bolesny jest jednak brak wpływów transferowych. Ostatnim udanym posunięciem było odejście Pawła Bochniewicza we wrześniu 2020 do Heerenveen za 1,2 mln euro, co miało przełożenie na ówczesny dodatni bilans.

- Potrzebujemy sensownych transferów, bez nich nie da się zbilansować budżetu. Sprzedaż Szymona Żurkowskiego w 2019 roku (3,7 mln euro) „ustawiła” nas na dwa lata. Mogliśmy myśleć o rozwoju klubu, był komfort - wspomina Małgorzata Miller-Gogolińska. - Gdzieś jednak musieliśmy popełnić błąd, a polityka klubu poszła w złą stronę, skoro nie doczekaliśmy się kolejnego takiego zawodnika. Teraz koncentrujemy się też na tym, by z naszych młodych zawodników wyrósł ktoś, za kogo dostaniemy dużą gotówkę, co znów pozwoli na samofinansowanie się spółki.