W Zabrzu przeznaczą 2 miliony złotych na sport dzieci i młodzieży

W zabrzańskim ratuszu podpisane zostały umowy dotacyjne z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń zajmujących się organizacją zajęć sportowych w mieście. W tym roku - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na ten cel zostaną przeznaczone 2 mln zł. W wyniku rozstrzygniętego konkursu, dotacje przyznano aż 48 podmiotom. Zrealizują one łącznie aż 58 projektów.

- W 2022 roku ok. 6 tysięcy młodych zabrzan będzie mogło realizować swoje sportowe marzenia. Wierzę, że pośród nich jest wielu przyszłych wybitnych sportowców, którzy osiągną sukcesy na miarę Lukasa Podolskiego - nie ma wątpliwości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W uroczystym podpisaniu umów w zabrzańskim ratuszu udział wzięli przedstawiciele kilku z wyłonionych podmiotów:

Fundacja Górnika Zabrze (na organizację szkolenia sportowego oraz na organizację XXI turnieju juniorów starszych im. Ernesta Pohla),

Młodzieżowy Klub Sportowy Zaborze Zabrze (szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz na Dzień Dziecka i Lato w mieście na sportowo),

Stowarzyszenie Aktywne Zabrze (bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży),

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń 1945 Zabrze (szkolenie sportowe w piłce ręcznej) i

Uczniowski Klub Sportowy Szach Mat Zabrze (szkolenie szachowe i organizację rozgrywek szachowych w Zabrzu).

- Sport to bardzo ważna dziedzina naszego życia. To realizacja życiowych pasji i zainteresowań, ale także praca z dziećmi i młodzieżą oraz niepełnosprawnymi sportowcami. Dlatego poza wspieraniem sportu zawodowego, sporą uwagę przywiązujemy do rozbudowy infrastruktury sportowej oraz rozwoju sportu amatorskiego - dodała Małgorzata Mańka-Szulik w mediach społecznościowych.