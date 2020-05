Finansowe tajemnice Areny Zabrze. Pytania bez odpowiedzi

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Tak nazywa się spółka zawiadująca stadionem, na którym na co dzień gra Górnik. Poza meczami zespołu czternastokrotnych mistrzów Polski wydarzeń na komercyjnym z założenia obiekcie jest jak na lekarstwo, a koszty funkcjonowania ogromne.

Kilkanaście tygodni temu Spółka ogłosiła konkurs na sponsora tytularnego. Jego regulamin miał co prawda luki (do dziś nie odpowiedziano na pytanie DZ czy oprócz ujętego w specyfikacji miejsca parkingowego zwycięzcy należą się też loża lub miejsca na trybunach, o których nie było w tym dokumencie mowy, nikt nie był też w stanie rozstrzygnąć kwestii czy data 4 maja dotyczy ostatecznego terminu składania ofert czy już otwarcia kopert, wątpliwości budził też zapis, że jedynym kryterium oceny jest oferowana kwota), ale sama idea wydawała się czytelna: chodziło o zdobycie niezbędnych do funkcjonowania pieniędzy.

Według naszych informacji na konkurs nie wpłynęła jednak żadna oferta. Postanowiliśmy zapytać Spółki czy to prawda, jak szefowie stadionu interpretują ten fakt, i czy planowane jest ponowne rozpisanie konkursu.