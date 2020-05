Arena Zabrze: Kiedy kibice doczekają się czwartej trybuny? Rozmowa z prezesem Tadeuszem Dębickim

Tadeusz Dębicki, prezes zabrzańskiej Spółki Stadion, odpowiada na pytania DZ dotyczące sytuacji finansowej obiektu Górnika i perspektyw budowy czwartej trybuny. Zobaczcie też zdjęcia najciekawszych miejsc na Arenie Zabrze.

Rozmowa z Tadeuszem Dębickim, prezesem zabrzańskiej Spółki Stadion

Dlaczego Spółka Stadion nie potrafiła szybko odpowiedzieć na przesłane jej proste pytania na temat przetargu na sponsora tytularnego dla Areny Zabrze? Gdzieś pojawił się błąd w komunikacji. Nie było w tym złej woli. Zacznijmy więc od początku. Dlaczego pana zdaniem na wspomniany konkurs nie wpłynęła żadna oferta? Mogę się tego jedynie domyślać, ale wiążę ten fakt z pandemią. Firmy szukają oszczędności, nie wydają pieniędzy, w dodatku nie wiemy, kiedy to wszystko się skończy i jakie tak naprawdę będą ekonomiczne skutki obecnej sytuacji. Nawet przedłużyliśmy termin składania ofert, ale rzeczywiście nie otrzymaliśmy ostatecznie żadnej propozycji.

Czy taki konkurs nie powinien być rozpisany wcześniej niż po czterech latach od otwarcia Areny? To rzeczywiście był pierwszy konkurs, ale wcześniej nie próżnowaliśmy i były prowadzone bardzo obiecujące negocjacje. Niestety, za każdym razem upadały przed podpisaniem umowy.

Czy brak sponsora tytularnego nie zagraża stabilności Spółki? Na razie będziemy musieli radzić sobie bez wpływów od sponsora tytularnego. Będziemy jednak starać się o jego pozyskanie. Niektóre sygnały są jednak niepokojące. To prawda, że obecny kontrakt na sprzątanie Areny wygasa z końcem maja, a nowy przetarg nie został rozpisany? To prawda. Górnik jednak wznawia rozgrywki bez kibiców, co dla nas skutkuje faktem, że pozycja kosztowa dotycząca sprzątania wypada nam z kosztorysu, przynajmniej w tej znaczącej części, która obejmuje sprzątanie trybun, dróg dojścia czy toalet. Resztę zagadnień rozwiązujemy w inny sposób. Tyle tylko, że kibice mogą wrócić bardzo szybko. Starania w tej sprawie prowadzi m.in. prezes PZPN Zbigniew Boniek, który lobbuje nawet u premiera. I co wtedy?

Poradzimy sobie. Jesteśmy w stanie szybko się zmobilizować. Jak? Mamy przygotowane pewne warianty, we wstępnej fazie nie wymagające długotrwałych procedur. Zapewniam, że nie będzie problemu.

A może was na to nie stać? Słyszałem np. o kilkusettysięcznych zaległościach wobec firm dostarczających media. Zawsze wywiązujemy się z zobowiązań. Czasem tylko przesuwa się terminy płatności, co jest dość powszechne w kontaktach handlowych, gdy prowadzi się interesy. Szczególnie w tak trudnej sytuacji gospodarczej jaką wywołała pandemia. Czy miasto wywiązuje się z opłaty eksploatacyjnej dla Spółki? Miasto Zabrze przeznacza bardzo duże kwoty na stadion i samo funkcjonowanie Spółki. A proszę pamiętać, że ze środków przekazanych Spółce przez miasto spłacane są zobowiązania zaciągnięte na budowę stadionu. W raportach finansowych za 2017 i 2018 rok widać jednak regularność, czyli straty wynoszące po ok. 15 mln zł. W znaczącej mierze wynika to z księgowania spłaty zobowiązań finansowych oraz amortyzacji. Zobowiązania zostaną spłacone do 2026 roku. Istotną pozycją są też rezerwy na przyszłe zobowiązania, których być może nie będziemy musieli płacić, a które na razie powiększają stratę. Rzeczywisty niedobór środków jest relatywnie niewielki.

Bilans za 2019 rok będzie podobny? Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok jest sporządzone i pozytywnie ocenione przez biegłego rewidenta. Wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Dopiero po zakończeniu tych prac będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. NIK w swoim raporcie przewidywała,że stadion będzie deficytowy przez co najmniej jedenaście lat. Nie wiem, jak to wyliczono, zresztą nie znam tych danych. To taki rodzaj działalności, że trudno wskazać moment osiągnięcia rentowności. Dlatego posługujemy się raczej planami rocznymi.

Biznesplan stadionu od początku budził jednak wątpliwości i emocje. Znajdowało się w nim początkowo nawet 40 meczów Górnika w ciągu roku, potem tę liczbę zmniejszono, ale ujęto także koncerty, imprezy biznesowe, a nawet wesela i sylwestry. Jak wygląda rzeczywistość? W większości te plany są realizowane, ale musimy wziąć pod uwagę pewne uwarunkowania. Na przykład koncerty wiązałyby się z wymianą lub naprawą murawy, czyli wydatkiem nawet kilkuset tysięcy złotych. Trudno na to znaleźć też termin, bo Górnik gra średnio co dwa tygodnie. Może jak zapadnie decyzja o wymianie murawy to pożegnamy ją naprawdę dużym koncertem. W 2018 roku mieliśmy mecze i 100 mniejszych imprez, także duży koncert na placu wejściowym. Bilans uzupełniają eventy oraz wynajem pomieszczeń. Na cele komercyjne mamy przeznaczone 5 tysięcy metrów kwadratowych i powierz-chnia ta w całości jest wynajęta.

Na przykład przez S-Sport? Ta firma wynajmuje u nas niewielkie biuro, ale to tylko ułamek procenta ogólnie wynajmowanej powierzchni. Za chwilę do niej wrócimy, ale jednak fakt zatrudnienia tylko jednej osoby w dziale organizacji imprez może dziwić. Arena Zabrze ma dwóch operatorów: komercyjnego, jakim jest Górnik, oraz technicznego, czyli Spółkę. Naszym priorytetem jest obsługa techniczna obiektu, a to 40 tys. metrów kwadratowych powierzchni zabudowanej zaawansowaną infrastrukturą techniczną, która wymaga stałej opieki. Kolejny ważnym zadaniem jest aktywność zespołu groundmana czyli konserwacja boiska głównego i boisk treningowych. W sumie obiekt ma ponad 120 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, więc jest co robić. Obecny system się absolutnie sprawdza.

A ile osób zatrudnia obecnie Spółka? Obecnie zatrudniamy dwadzieścia dwie osoby.

Czy 5,7 mln zł, jakie przekazuje wam co roku Górnik, to nie za duża kwota?

Nie znam tego wyliczenia. Z mojej wiedzy wynika, że są to inne pieniądze, mniejsze. Stadion utrzymują trzy podmioty: miasto, Górnik i spółka. Kwota, jaką ponosi klub za użytkowanie, to ułamek wszystkich kosztów. Górnik pokrywa przede wszystkim czynsz i media, które są związane bezpośrednio z jego działalnością. Ale przeglądając PIT klubu widać wspomnianą kwotę. Nie wiem skąd się wzięła. Powtórzę: ja znam inną kwotę. Prawdą jest, że Górnik zapłacił też za budowę nowych szatni, bo wspomniany S-Sport nie potrafił się z tego wywiązać? To był model finansowy, w którym S-Sport budował za pomocą podwykonawców, a Górnik był inwestorem. Od początku zakładano, że to Górnik sfinansuje inwestycję. A powie pan ile tak naprawdę kosztuje roczne utrzymanie stadionu w Zabrzu? Kilkanaście milionów. Powiem też, że według naszych analiz wykonanych na bazie dostępnych danych to najtańszy stadion w Ekstraklasie w przeliczeniu na jedno krzesełko.

A propos krzesełek. Skąd opóźnienie w rozbiórce budynku klubowego i starej trybuny? Podobno okazała się zabytkiem... To nieprawda, nie ma jej na takiej liście. Zostanie rozebrana w momencie budowy czwartej trybuny, póki co nie ma uzasadnienia, żeby ja zburzyć. Podobnie ma się sprawa z dolnym poziomem parkingu. Gdy przybędzie miejsc na widowni on też zacznie pełnić swoją funkcję, na razie obecna przestrzeń nam wystarczy. Problemów z wyjazdem i tak nie da się uniknąć przy tej liczbie samochodów opuszczających obiekt praktycznie w jednym czasie czyli po meczu, dlatego staramy się rozładowywać ruch na przykład proponując dłuższe pozostanie w strefie VIP oraz właścicielom Lóż Biznesu.

Zna pan termin rozpoczęcia budowy czwartej trybuny? Widzę perspektywy, mieliśmy już zaawansowane rozmowy z bankiem, ale pandemia je zatrzymała,. Gdy tylko będzie to możliwe, wrócimy do nich.

Poda pan najbardziej prawdopodobny rok położenia „pierwszej cegły”? Budowę rozpoczniemy niezwłocznie, jak to tylko będzie możliwe. Nie sądzę, by była to długa perspektywa.

