Przegląd tygodnia z 6.02.2022 w Zabrzu. Najważniejsze wydarzenia od 30.01 do 5.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Zabrze, 6.02.2022. 30.01 - 5.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lidl to kolejna duża sieć, która zdecydowała się przyznać swoim pracownikom podwyżki w 2022 roku! Na wynagrodzenia dla swoich pracowników Lidl przeznaczył ponad 100 mln złotych! Pracownicy Lidla już od marca będą zarabiać więcej. Zobaczcie, jak zmienia się wynagrodzenia kasjerów, magazynierów czy kierowników.

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów. Ostatni powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!