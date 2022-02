Cudowne zwierzaki z Zabrza! Trwa plebiscyt na najpiękniejsze m.in. psy i koty - zobacz te PUPILE ROKU 2022 z naszego miasta!

Masz pieska, kotka lub inne ulubione zwierzątko domowe? Prześlij zdjęcie swojego pupila! Może trafić na strony pięknego albumu, a Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenia na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. W galerii możecie zobaczyć zdjęcia zwierzaków - psów i kotów - z Zabrza, które mają już pierwsze głosy na swoim koncie. Głosowanie będzie trwało do środy, 23 lutego, do godz. 22.

Wszystko jedno - duże czy małe, rasowe czy wręcz przeciwnie, szczekające, miauczące czy całkiem nieme - KOCHAMY NASZYCH PUPILI! A najlepszym dowodem na to jest fakt, iż co roku w Polsce przybywa właścicieli zwierząt domowych. Dziś mieszkają one już w domach prawie 60 procent Polaków.