Prasówka z czerwca 2023. Sprawdź, co działo się w Zabrzu. Czy jesteś na bieżąco?

Do pożaru poddasza kamienicy przy ul. Dworcowej w Zabrzu doszło 1 lutego. Obeszło się bez ofiar śmiertelnych, mieszkańcom udało się bezpiecznie wydostać z płonącej kamienicy, ale zabytkowy budynek mocno ucierpiał w pożarze. Ogień zniszczył ok. 250 m kw. dachu. Prokuratura wykluczyła podpalenie, ale remont w dalszym ciągu się nie rozpoczął. Powodem jest brak pieniędzy.

W piątek, 23 czerwca, podpisana została umowa na budowę obwodnicy Zabrza oraz rozbudowę ul. Hagera. Wykonawca będzie mieć 18 miesięcy na realizację zadania. Oznacza to, że kierowcy pojadą nową obwodnicą mniej więcej na przełomie lat 2024-2025. - Planowana inwestycja zmieni zupełnie układ komunikacyjny, Zabrze stanie się bardziej przyjazne kierowcom – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta.

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Karl Lagerfeld Choupette Fun KLHCP14XCFNRCPI do iP...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Zabrza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

W Teatrze Nowym w Zabrzu rozstrzygnęliśmy konkurs Menedżer Roku Województwa Ślaskiego 2022. Kapituła konkursu wyłoniła najlepszych przedsiębiorców, liderów, wizjonerów docenianych także przez swoich pracowników. Laureaci podkreślali, że za sukcesami stoją lata pacy, a przede wszystkim dobre relacje ze współpracownikami.