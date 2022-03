Policja zatrzymała 34-letnią kobietę, która dopuszczała się fizycznej i psychicznej przemocy wobec swojej matki. Grozi jej 5 lat więzienia

Policja zatrzymała 34-letnią kobietę, która od kwietnia 2021 roku znęcała się nad swoją matką. Podejrzana została objęta policyjnym dozorem i obowiązuje ją zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej bez jej zgody. Otrzymała również nakaz opuszczenia mieszkania. Za popełnione przestępstwo, kobiecie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 14 marca 2022 roku 68-letnia kobieta zawiadomiła policję o kolejnej awanturze, wszczętej przez jej córkę, która znęcała się nad nią w sposób fizyczny i psychiczny. Funkcjonariusze, prowadzący sprawę ustalili, że przemoc stosowana przez 34-latkę była związana z nadużywaniem przez nią alkoholu. Podejrzana usłyszała zarzut psychicznego oraz fizycznego znęcania się nad swoją matką. W trakcie przesłuchania, kobieta częściowo przyznała się do winy, jednak usiłowała tłumaczyć się, iż jej postępowanie było spowodowane zachowaniem matki, która rzekomo miała ją prowokować.

Decyzją prokuratora, podejrzana została objęta policyjnym dozorem, a na czas trwania postępowania będzie musiała zgłaszać się do jednostki policji dwa razy w tygodniu. Kobietę obowiązuje również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej bez jej zgody i nakaz opuszczenia mieszkania. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do pięciu lat więzienia.