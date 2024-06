Lista lokali wyborczych w Zabrzu. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Co to jest Parlament Europejski?

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lokale wyborcze w Zabrzu - lista

Centrum Edukacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Dom Harcerza

I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zabrzu

Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 25

Przedszkole Nr 29

Przedszkole Nr 7

Rada Dzielnicy os. Młodego Górnika

Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. Św. Dominika Savio

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona

Szkoła Podstawowa Nr 16

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy

Szkoła Podstawowa Nr 29

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino

Szkoła Podstawowa Nr 30

Szkoła Podstawowa Nr 31

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Henryka Jordana

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima

Szkoła Podstawowa Nr 43

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 im. Małego Księcia

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 16

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego

Zespół Szkół Nr 18

Zespół Szkół Nr 3 im. Rtm. Witolda Pileckiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego

Zespół Szkół Spożywczych im. Dr. Bronisława Hagera

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania