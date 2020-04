Kibice Górnika Zabrze pomagają w walce z koronawirusem. Wspierają służbę zdrowia akcjami charytatywnymi

Kibice Górnika Zabrze prowadzą akcję wspierania służby zdrowia w walce z koronawirusem. W mediach społecznościowych ich działania mają duży oddźwięk, a wartość pomocy jest imponująca.

- W akcję pomocy dla szpitali włączyli się kibice Górnika Zabrze z wielu śląskich miast. W pierwszej fazie zbiórek i naszych działań na fan clubach, zebraliśmy blisko 40000 zł - informuje Dawid Florek, jeden z koordynatorów tych działań. - Za tę kwotę zamówione zostały najpotrzebniejsze artykuły, na które zapotrzebowanie zgłaszały szpitale, stacje pogotowia, a także inne instytucje.

Niezależnie od zbiórek Torcida bierze udział także w akcji krwiodawstwa, zakupach dla seniorów i rozwożenia dla nich posiłków.

- Kibice Górnika, włączyli się również do akcji "Zabrze pomaga". Dzięki wsparciu osób zaangażowanych (Torcida Górnik, Kibice Razem, Torcida Girls, Sandra) oraz koordynacji przez Stowarzyszenie Flota Zjednoczonych Sił (Ania) krawcowe z Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic,Katowic,Rybnika czy Mysłowic, uszyją blisko 15000 bawełnianych maseczek. Do ich produkcji potrzebowaliśmy:

1000 metrów bawełny i ok. 6 km gumki - wyliczają organizatorzy.