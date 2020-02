Człowiek z Zabrza został szefem policji na Dolnym Śląsku. To inspektor Dariusz Wesołowski

Człowiek z Zabrza został szefem policji na Dolnym Śląsku

Inspektor Dariusz Wesołowski został komendantem wojewódzkim policji we Wrocławiu. Uroczystość w trakcie, której przejął obowiązki szefa dolnośląskiej formacji odbyła się w środę, 19 lutego.

Co ważne insp. Wesołowski to człowiek z Zabrza. To właśnie w tym mieście zaczynał karierę w policji, rozpoczynając służbę w Komisariacie V Policji, i tu przeszedł kolejno prawie wszystkie szczeble zawodowej kariery.

Komendant wojewódzki dolnośląskiej policji zaczynał karierę jako dzielnicowy w Zabrzu

Wesołowski przez 5 lat był szefem zabrzańskiej policji

Pracę w policji Dariusz Wesołowski zaczął w 1994 roku jako aplikant. Następnie był m.in. dzielnicowym, specjalistą sekcji prewencji i zastępcą komendanta komisariatu policji II w Zabrzu.

W 2008 roku Wesołowski został zastępcą komendanta miejskiego policji w Zabrzu, a w roku 2012 awansował na stanowisko komendanta miejskiego policji w Zabrzu. Zabrzańskiej policji szefował przez pięć lat. W czerwcu 2017 roku objął natomiast stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu.