Akcja Inspiracja w podziemiach Kopalni Guido w Zabrzu

Do tej pory w wydarzeniach organizowanych przez Our Future Foundation wzięło udział ponad 10 tys. uczestników, z których co drugi deklaruje, że zainspirowały go one do podjęcia nowych działań np. wolontariatu. Fundacja zapewnia również bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 200 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.