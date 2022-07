Zwierzęta czekają na nowy dom. Psy i koty z zabrzańskiego schroniska

Obecnie w schronisku Psitul Mnie na swój własny dom czeka 135 zwierząt: psów i kotów. Liczba ta codziennie się zmienia, na miejsce adoptowanych istot pojawiają się nowe, do których los przestał się uśmiechać. Do wyboru są psy i koty we wszystkich umaszczeniach i rozmiarach, a także w wieku od kilku miesięcy, do kilkunastu lat. Niektóre są bardziej wycofane, inne wprost lgną do człowieka. Mają jedną cechę wspólną: pilnie potrzebują swojego kąta i człowieka, który będzie je rozpieszczał. W naszej galerii prezentujemy jedynie mały wycinek zwierząt, które czekają na swoją rodzinę, zaręczamy jednak, że każde z fotografowanych stworzeń było wspaniałe, jakby wiedziały, że to może być dla nich szansa.