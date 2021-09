Złodzieje w Zabrzu! Podawali się za pracowników wodociągów i administracji i okradli dwie kobiety

Na początku września do starszej mieszkanki Rokitnicy przyszedł nieznany jej wcześniej mężczyzna. Podawał się za pracownika wodociągów i pod pretekstem dokonania sprawdzeń wszedł do mieszkania. Następnie wykorzystując nieuwagę 79-letniej kobiety zabrał z szafki pieniądze, blisko 5 tysięcy złotych. Gdy kobieta zorientowała się, że została okradziona zgłosiła to policjantom.

Podobne zdarzenie miało miejsce również w Rokitnicy kilka dni wcześniej. Do 87-letniej zabrzanki zapukała nieznana jej kobieta podająca się za pracownicę administracji. Kobieta zamanipulowała seniorkę i wykorzystując jej nieuwagę ukradła jej tysiąc złotych. Wyjaśnianiem spraw i ustalaniem sprawców zajmują się policjanci z Komisariatu V Policji w Zabrzu.

Ostrzegamy przed wpuszczaniem do mieszkań obcych. Przestępcy żerują na naiwności ludzi i wykorzystują do tego procederu przede wszystkim osoby starsze. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszego regionu by zadbali o swoich bliskich w podeszłym wieku i uczulili ich na tego typu zachowania. Nie należy podawać przez telefon żadnych wiadomości dotyczących naszego mieszkania, oszczędności, kiedy przebywamy w domu i z kim mieszkamy. Nie odpowiadać na żadne ankiety zawierające podobne pytania. Nie wydawać gotówki i żadnych innych rzeczy osobom nieznanym.