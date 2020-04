Zbrodnie z użyciem broni palnej i maczet! Kibole Górnika Zabrze, członkowie Torcidy z zarzutami o udział w grupie przestępczej

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia wobec 17 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze.

- Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Krajowa.

Podczas prowadzonych czynności ustalono, że najważniejszą częścią działalności grupy był obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, takimi jak: marihuana, haszysz, amfetamina, kokaina, mefedron, tabletki ekstazy. Grupa działała w latach 2010-2019. Zaczynała funkcjonować w pojedynczych dzielnicach Zabrza, ale później swoim zasięgiem objęła znaczną część Śląska, a zwłaszcza Zabrza, Gliwic i Bytomia.

Arkadiusz L. miał pełnię władzy w gangu. Nikt nie mógł mu się sprzeciwić, nawet kiedy siedział w areszcie

Na czele gangu od samego początku stał Arkadiusz L. To on miał udzielać zgody na prowadzenie wszelkiej działalności związanej z obrotem narkotykami i wydawać pozwolenia na dokonywanie przestępstw. - Udzielał zgody określonym osobom na uczestniczenie w grupie, decydował o wykluczeniu członków grupy, co skutkowało zerwaniem z taką osobą kontaktów przez pozostałych członków grupy, a wręcz skutkowało następczym prześladowaniem takiej osoby - informuje Prokuratura Krajowa.