Zamaskowani kibole Górnika Zabrze wpadli w Nakle Śląskim. Próbowali...

Policjanci z Radzionkowa patrolowali miasto, kiedy otrzymali zgłoszenie, że do Nakła Śląskiego przyjechało kilkanaście aut, którymi podróżowały zamaskowane osoby. Mężczyźni mieli malować sprayami ściany budynków. Na miejsce skierowano policjantów z Radzionkowa, Tarnowskich Gór oraz katowickiego oddziału prewencji.

Na ulicy Głównej policjanci zatrzymali do kontroli dwa samochody i wylegitymowali wszystkie poruszające się nimi osoby. Pozostali pseudokibice zdążyli rozjechać się w różnych kierunkach. Legitymowani, to mieszkańcy Mikołowa, Zabrza i Tarnowskich Gór. Mężczyźni są związani ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Policjanci, sprawdzając zatrzymane samochody, znaleźli m.in. marihuanę, tabletki ecstasy, kominiarki, ochraniacze na szczękę oraz farby w sprayu.

W związku z podejrzeniem posiadania zabronionych substancji, stróże prawa zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 27 lat. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, jednemu z nich - 21-letniemu mieszkańcowi Zabrza - policjanci przedstawili zarzut posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Dzięki zdecydowanej reakcji policjantów, nie doszło do zakłócenia porządku i konfrontacji pseudokibiców.