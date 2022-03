Zabrze: Złodzieje ukradli bramę cmentarza żydowskiego. Chcieli ją sprzedać w skupie złomu

W poniedziałek krótko przed 15.00 mundurowi z Komisariatu III Policji w Zabrzu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zatrzymali dwóch mieszkańców Zabrza w wieku 41 i 35 lat. Mężczyźni zostali zauważeni przez patrol Straży Miejskiej, gdy nieśli zabytkową bramę cmentarza żydowskiego. Strażnicy na miejsce wezwali policjantów i wspólnie zatrzymali mężczyzn.

41-latek i jego młodszy kolega nie ukrywali, że chcieli oddać bramę do skupu złomu. Zatrzymany 35-latek był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. W trakcie przysłuchanie obydwaj podejrzani przyznali się do kradzieży, motywując ją chęcią zarobku. Jednak w tym wypadku nie będą odpowiadać za zwykłą kradzież, ale za kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.