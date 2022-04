Zabrze. Wypadek na DK 88. Droga zablokowana w obu kierunkach!

Przyczyny zdarzenia

Jak poinformował nas oficer prasowy zabrzańskiej policji mł. asp. Sebastian Bijok, między zjazdami na Mikulczyce i Biskupice doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych marki renault i ford. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem marki renault, podróżująca od strony Gliwic w kierunku Bytomia, z nieznanych w tej chwili przyczyn, przecięła oś jezdni i zderzyła się czołowo z fordem, prowadzonym przez kobietę. W obu samochodach znajdowały się tylko osoby kierujące, które zostały przewiezione karetkami do szpitali. Ich stan nie jest w tej chwili znany.

Droga będzie nieprzejezdna do godz. 13.15.