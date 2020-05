Zabrze: Włamywał z ogródków działkowych trafił do aresztu

Włamywał z ogródków działkowych trafił do aresztu

W ciągu ostatnich kilkunastu dni na terenie Zaborza doszło do trzech włamań do altan na terenie ogródków działkowych oraz pomieszczenia gospodarczego. Sprawą tą zajęli się policjanci z komisariatu III w Zabrzu.

Dzięki wnikliwej analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz wykorzystaniu pracy operacyjnej, stróże prawa wytypowali i zatrzymali sprawcę tych przestępstw. Okazał się nim 30-latek – poinformowali funkcjonariusze

Mężczyzna usłyszał już trzy zarzuty, jednak jak zaznaczają mundurowi, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że zabrzanin usłyszy kolejne. Dotychczas mężczyzna przyznał się do włamań, o które go podejrzewano, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.