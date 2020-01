Zabrze: Włamanie w salonie sukien ślubnych. Złodziej ukradł suknie warte 40 tys zł! ZDJĘCIA

21-letni mężczyzna włamał się do salonu sukien ślubnych w Zabrzu, a wpadł już kilka po zgłoszeniu tego zdarzenia. Pomocne okazały się nagrania z kamer, dzięki którym zabrzańscy policjanci wytypowali podejrzanego. Okazało się, że typowali słusznie. Gdy mundurowi weszli do mieszkania 21-latka, znaleźli w nim skradzione kreacje.

Kliknij powyżej i zobacz zdjęcia

- Suknie, których wartość została wyceniona na 40 tys. złotych wróciły do salonu. Już w trakcie zatrzymania mężczyzna przyznał się do włamania. Zapytany o powód włamania do salonu, odpowiedział, że chciał zarobić pieniądze na sprzedaży sukien – informuje zabrzańska policja.

Policjanci będą badać, czy 21-latek nie ma na koncie innych kradzieży, do jakich doszło w ostatnim czasie w Zabrzu i w sąsiednich miastach.