Zabrze w latach 60' - 90' - cudownie wyglądało! Zobaczcie piękne i unikatowe pocztówki

Dom Muzyki i Tańca, Teatr Nowy, Dom Nauczyciela, wieża ciśnień, huta Donnersmarc - pamiętacie te miejsca w latach 60' i 90' ? Zebraliśmy dla Was pocztówki, na których zobaczycie, jak dawniej wyglądało Zabrze. Kto wie, może niektóre z nich wysyłaliście do rodziny, czy do znajomych?