Zabrze: Tunel kolei piaskowej niewidoczny dla niewtajemniczonych. Znacie to miejsce? Zobaczcie ZDJĘCIA

Niezwykły tunel kolei piaskowej

Wiele miast, nie tylko na Śląsku i w Zagłębiu, kryje wiele tajemnic, które znane są tylko mieszkańcom danego terenu, a każdy człowiek nie pochodzący z danego miasta, nie ma żadnych szans na ich okrycie, jeśli nie wie czego i gdzie ma szukać.

Jednym z takich miejsc jest tunel kolei piaskowej w Zabrzu, który znajduję się m.in. pod ul. Wolności, w okolicy dobrze wszystkim znanego CK Wiatrak. Niewtajemniczony spacerowicz może go nie dostrzec nawet pomimo tego, że nie jest on całkowicie zakryty.

Byliście kiedyś w tym miejscu? Jeśli nie lub dawno nie odwiedziliście tunelu, zobaczcie jak obecnie wygląda w naszej galerii zdjęć poniżej.

Zabrzański tunel kolei piaskowej już na pierwszy rzut oka różni się od tuneli jaki znamy. Cechą, która go wyróżnia jest to, że nie jest on całkowicie zakryty. Powód takiej zabudowy, chociaż dziwny i nawet teraz przyciągający uwagę, jest jednak bardzo prosty do wytłumaczenia.