Zabrze. Trzy miesiące aresztu dla sprawców rozboju

Do zdarzenia doszło 6 lutego przed godziną 15:00 w rejonie Placu Dworcowego, gdzie dwóch mężczyzn podeszło do 15-letniego chłopaka i doprowadzając go siłą do stanu bezbronności, ukradli mu między innymi słuchawki bezprzewodowe oraz pieniądze. Informację o zdarzeniu otrzymał dyżurny zabrzańskiej Komendy Policji, który natychmiast skierował na miejsce patrole z III Komisariatu oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Po sprawnym przybyciu na miejsce policjanci zatrzymali jednego z mężczyzn, natomiast po chwili drugi patrol w wyniku pościgu zatrzymał drugiego sprawcę. Okazali się nimi być 35 i 27-letni mieszkańcy Zabrza. Teraz grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.