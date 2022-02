Zabrze: Trwa wyburzanie dworca autobusowego - zobacz ZDJĘCIA. Wkrótce rozpocznie się budowa centrum przesiadkowego

Dworzec autobusowy w Zabrzu jest wyburzany. Znikają wiaty

Przypomnijmy, że ruch autobusowy został przeniesiony na tymczasowy dworzec autobusowy przy ul. Goethego. – Opis zmian i schemat graficzny znajdują się na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, że czas modyfikacji jest wymagający, dlatego pasażerom pomogą informatorzy terenowi – zapowiada Małgorzata Gutowska, dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego. – We współpracy i w miarę możliwości gmin i przewoźników, stale dostosowujemy siatkę połączeń do oczekiwań pasażerów. Dążymy do tego, aby rozkłady jazdy maksymalnie spełniały oczekiwania podróżnych – dodaje Gutowska.