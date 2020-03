Zabrze stawia na inwestycje oraz innowacje

Zabrze weźmie kredyt. Na co pójdzie 330 milionów?

Zabrze bierze kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Będzie go spłacało do 2046 roku. - Został przygotowany kolejny program rozwoju Zabrza. Stworzyliśmy go w oparciu o programy unijne, fundusze z budżetu miasta oraz środki pozyskane właśnie z Europejskiego B...