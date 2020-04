Zabrze: Rusza kolejny etap rekrutacji do przedszkoli. Rodzice muszą potwierdzić "wolę przyjęcia"

500 plus na każde dziecko stało się faktem. Prezydent podpisał nowelę

PROGRAM 500 PLUS NA KAŻDE DZIECKO. Prezydent Andrzej Duda podpisał rządową nowelizację ustawy o programie 500 plus. Prawo do pobierania świadczenia 500 plus zyskają wszystkie dzieci do 18 roku życia. Wnioski o świadczenie 500 plus będzie można składać od 1 lipca.