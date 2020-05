Zabrze: Remont torowiska w Biskupicach: Trasę linii nr 5 czekają zmiany

Od poniedziałku 18 maja tramwaje kursujące między Zaborzem, a Biskupicami jeżdżą po nowym torowisku w centrum Zabrza. Nie jest to jednak pojazd linii nr 5, a 29. „Piątka” od Bytomia dojeżdża tylko do pętli Biskupice. Taki zabieg spowodowany jest pracami remontowymi, które rozpoczną się niebawem właśnie w Biskupicach.

– Ze względu na to, iż niebawem ruszą prace modernizacyjne na kolejnym fragmencie linii nr 5, tym razem w dzielnicy Biskupice, zdecydowaliśmy, że przy jednym wyłączeniu ruchu nie tylko zlikwidowany zostanie niepotrzebny już rozjazd przed skrzyżowaniem ulic Bytomskiej i Stalmacha, ale zamontowany zostanie rozjazd na krańcu następnego odcinka. Chodzi o to, żeby pasażerowie już mogli się przyzwyczajać do nowej organizacji ruchu. W innym przypadku teraz wznowilibyśmy ruch „piątki” na całej jej trasie, a za ok. dwa tygodnie znów wprowadzali ograniczenia, co powodowałoby dodatkowy chaos – wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich.