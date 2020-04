Zabrze: Przyjęcia pacjentek w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka wciąż zawieszone. Kolejni pracownicy zostali poddani kwarantannie

Zabrze: Zawieszenie przyjęć pacjentek Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka potrwa jeszcze kilka dni ARC

Przyjęcia pacjentek do Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu będą zawieszone do końca tygodnia. To efekt otrzymania pozytywnych wyników na obecność koronawirusa w trzech pracowników placówki.