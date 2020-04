Zabrze: Prace nad przebudową torowiska w centrum miasta znów się przeciągnęły i potrwają najprawdopodobniej do czerwca

To nie pierwszy problem, z którym muszą zmagać się wykonawcy remontu torowiska. Pierwszym z nich, była instalacja podziemna, która nie była uwzględniona na żadnych mapach, którymi dysonowała firma. To sprawiło, że zaplanowane za koniec ubiegłego roku zakończenie prac, przesunięte zostało na przełom marca i kwietnia.

Tego terminu również nie udało się dotrzymać, chociaż duży wpływ miał w tym przypadku zwykły pech. Teren na którym znajdował się jeden ze słupów z siecią trakcyjną został bowiem… sprzedany.

- Na jednej z działek, które jeszcze niedawno należały do miasta znajdował się słup, na którym oparta była dotychczasowa sieć trakcyjna. Teren ten został sprzedany prywatnemu inwestorowi, co wymusiło na nas przebudowanie sieci – tłumaczy rzecznik firmy. - Zadanie to nie należało do najłatwiejszych, co znacznie wydłużyło prace.

Miesiąc przez planowanym zakończeniem remontu, na tory wróci za to tramwaj linii nr 5. Według planów Tramwajów Śląskich, pasażerowie będą mogli korzystać z linii od poniedziałku, 11 maja.