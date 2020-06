Zabrze: Ponad 40 poszukiwanych w rękach policji

Tylko w maju funkcjonariusze policji z Zabrza zatrzymali łączcie 43 poszukiwane osoby. Trzech spośród zatrzymanych to nieletni, którzy uciekli z domów lub ośrodków wychowawczych. Większa grupa, bo aż 8 osób, było poszukiwanych listem gończym.

Największy odsetek wśród zatrzymanych to osoby, które za popełnione przez siebie przestępstwa zostały skazane na karę pozbawienia wolności, jednak nie stawiły się do zakładu karnego.

Policjanci stale prowadzą czynności zmierzające do zatrzymywania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie w swojej przeszłości wielokrotnie wchodziły w konflikt z prawem. Skazane prawomocnym wyrokiem powinny odbywać kary pozbawienia wolności, jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Gdy do zabrzańskiej komendy wpłynie list gończy, czy nakaz odbycia kary policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego – poinformowali zabrzańscy policjanci