Zabrze: Ponad 10 lat znęcał się nad żoną i córką

Znęcał się nad rodziną ponad 10 lat ARC.

Policjanci z komisariatu I w Zabrzu zatrzymali mężczyznę, który jak się okazało, od lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną oraz córką. Do tej pory zabrzanin nie przyznał się do winy, jednak otrzymał już zakaz zbliżania się do rodziny oraz nakaz opuszczenia mieszkania.