Zabrze: Półroczne dziecko pod opieką pijanej matki. Miała 3 promile alkoholu we krwi

Wyszła na spacer z półroczną córką ledwo trzymając się nogach

W piątek 8 maja, tuż po godzinie 13:00 funkcjonariusze policji z komisariatu V w Zabrzu otrzymali zgłoszenie o małym dziecku, które znajduje się w okolicy ul. Joliot-Curie pod opieką nietrzeźwej matki. Kobieta postanowiła wyjść na spacer, jak się okazało ze swoją 7-miesięczną córką ledwo trzymając się na nogach. Policję o tym zajściu zawiadomili przypadkowi przechodnie.

Gdy mundurowi dotarli we wskazane miejsce, kobieta faktycznie miała problem z utrzymaniem równowagi. Na miejscu pojawili się także ratownicy medyczni oraz pracownicy opieki społecznej. Po zbadaniu małej dziewczynki okazało się, że na szczęście nie trzeba jej hospitalizować.

Nieodpowiedzialną mieszkankę Rokitnicy przewieziono na komendę, gdzie została poddana testom na zawartość alkoholu we krwi. Otrzymany wynik wskazał prawie 3 promile. Kobieta usłyszała już zarzut narażenia na niebezpieczeństwo swojej córki, za co grozi jej kara do 3 lat więzienia.

O zdarzeniu policjanci poinformują także sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie kobiety i jej dziecka. W chwili obecnej dziewczynka przebywa pod opieką rodziny zastępczej.