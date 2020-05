Zabrze: Politechnika Śląska stworzyła nowego robota. Ma odciążyć personel medyczny w czasie pandemii ZDJĘCIA

W salach, w których znajdują się chorzy, zamontowane zostaną także specjalne kamery oraz czujniki, dzięki którym możliwy jest pomiar temperatury u pacjentów. Specjalny program pozwala na wyświetlenie na ekranie monitora, z którego korzysta operator sylwetki z dokładnym pomiarem temperatury ciała.

- Naszym celem jest opracowanie polskiej wersji robota, który w przyszłości miałby asystować na oddziałach szpitalnych i wyręczałby personel, który zwłaszcza w czasie takim jak pandemia wirusa, narażony jest na bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Chcemy, aby podstawowe czynności mógł wykonywać właśnie nasz robot. Jest on na razie przystosowanym do określonych zadań robotem, którego na co dzień używa się w przemyśle. W kolejnym etapie będziemy pracować nad urządzeniem, które jest certyfikowane medycznie – mówi dr inż. Piotr Wodarski, z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej