Zabrze: Policjant zatrzymał nietrzeźwego kierowcę będąc już po służbie

W poniedziałek 18 maja, ok. godz. 13:00 oficer dyżurny zabrzańskiej policji otrzymał informacje, że jeden z policjantów z II komisariatu zatrzymał nietrzeźwego kierowcę na ul. Karola Miarki. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce spotkali tam jednego z zabrzańskich policjantów, który będąc po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Fiata Punto.

Z relacji policjanta, który był już po służbie wynikało, że chwile wcześnie kierujący Fiatem poruszał się „zygzakiem”, i mało brakowało, aby doprowadził do kolizji z jego samochodem. Zabrzański stróż prawa z uwagi na swoje podejrzenia co do stanu trzeźwości mężczyzny postanowił zareagować, i gdy pojazd zatrzymał się na skrzyżowaniu, natychmiast wysiadł ze swojego prywatnego pojazdu i uniemożliwił dalszą jazdę nieodpowiedzialnemu mieszkańcowi Zabrza – poinformowali mundurowi.