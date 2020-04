Zabrze: Pobił swoją konkubinę i zaatakował nożem. W mieszkaniu znajdowała się także dwójka małych dzieci

Policjantom udało się wejść do mieszkania przez otwarte okno balkonowe, jednak mężczyzna zdążył uciec. Funkcjonariusze zabrali z mieszkania dzieci, po czym oddali je rodzinie pokrzywdzonej, która w międzyczasie przybyła na miejsce zdarzenia.

W sobotę 4 kwietnia ok. godz. 22:00 Policja w Zabrzu otrzymała zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań w Biskupicach. 37-letni mężczyzna pobił, a następnie zaatakował nożem swoją o dwa młodszą konkubinę.

Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa

Przeprowadzone u zatrzymanego badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. W mieszkaniu, gdzie doszło do zdarzenia, śledczy przeprowadzili oględziny. Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie 37-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa, za co grozi mu kara co najmniej 8 lat wiezienia.

W przeszłości podejrzany był karany za przestępstwa z użyciem przemocy, a dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów i zniszczenie mienia. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie śledczym.

Pokrzywdzona z kolei została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła operację. Jej życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo.