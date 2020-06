Zabrze: Plac Warszawski jednym z ostatnich przystanków maseczkobusa

Do tej pory maseczkobus pojawił się m.in. w Mikulczyczach, Biskupicach, przy Pomniku Braci Górniczej, a także w Parku Śląskim, gdzie dotarł z okazji Dnia Dziecka.

- Obecna sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, jest niebywale trudna. Jako instytucja kultury, czujemy się społecznie odpowiedzialni, aby podjąć wszelkie kroki, które przyczynią się do ograniczenia epidemii – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Zachęcam wszystkich mieszkańców Zabrza, lokalnych przedsiębiorców, instytucje, parafie do czynnego włączenia się w nią. Musimy się wspierać. To ważne w tym czasie. Dbajmy o siebie i swoich bliskich.