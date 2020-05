Zabrze odczuwa skutki pandemii. Wpływy mniejsze o ponad 9 mln złotych

Władze miast zaczęły otrzymywać na przestrzeni ostatnich tygodni informacje związane z rozliczeniem podatku PIT. W przypadku wszystkich miast, które otrzymały już te informacje, odnotowywane są duże spadki wpływów w porównaniu do ubiegłego roku.

Straty nie ominęły także Zabrza. Już teraz szacuje się, że wpływy będą mniejsze o ponad 9 mln złotych. Kwota ta jednak cały czas się zmienia.

- W porównaniu do ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek na poziomie ponad 9 mln złotych. Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta może ulec jeszcze zmianie, co spowodowane jest przesunięciem terminu, do którego można rozliczyć PIT – mówi Dawid Wowra, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Zabrze.