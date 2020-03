Zabrze: Nietypowa interwencja na Drogowej Trasie Średnicowej. Po drodze spacerował... łabędź

Wystraszony ptak, mimo podejmowanych przez mundurowych prób nakierowania go w stronę będącego nieopodal stawu nie wykazywał tym zainteresowania. Dlatego mundurowi podjęli decyzje, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie ptaka w bezpieczne miejsce. Tak też się stało, mł. asp. Sebastian Drabik złapał łabędzia i przeniósł go w bezpieczne dla niego miejsce. Na skutek tego niecodziennego zajścia nikomu nic się nie stało, zwierzę nie wyrządziło żadnych szkód i szczęśliwie wróciło do swojego naturalnego, środowiska.