Zabrze: Mieszkańcy jednego z budynków ewakuowani po tym, jak na jednym z pięter zawalił się strop

Ewakuacja mieszkańców z domu, w którym zawalił się strop

Do zdarzenia doszło w środę 24 czerwca ok. godziny 10:00. W trzeciej, niezamieszkałej przez nikogo kondygnacji doszło do zawalenia stropu. Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, po czym rozpoczęto ocenę, czy będą oni mogli wrócić do swojego domu.

Z powodu dużych zniszczeń, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zdecydował się wyłączyć budynek z użytkowania. Część z ewakuowanych mieszkańców udało się do swoich bliskich, gdzie będą mogli liczyć na pomoc. Pozostałym zapewniono zakwaterowanie.