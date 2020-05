Zabrze: Kolejny tysiąc maseczek trafił w ręce mieszkańców. Tym razem maseczkobus pojawił się przy pomniku Braci Górniczej

W każdy czwartek maseczkobus odwiedza kolejne dzielnice miasta, gdzie mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w maseczki. Akcja zorganizowana przez MGW w Zabrzu jest odpowiedzią na powszechny obowiązek zakrywania ust oraz nosa w miejscach publicznych

- Obecna sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, jest niebywale trudna. Jako instytucja kultury, czujemy się społecznie odpowiedzialni, aby podjąć wszelkie kroki, które przyczynią się do ograniczenia epidemii – mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – Bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze. Zachęcam wszystkich mieszkańców Zabrza, lokalnych przedsiębiorców, instytucje, parafie do czynnego włączenia się w nią. Musimy się wspierać. To ważne w tym czasie. Dbajmy o siebie i swoich bliskich.