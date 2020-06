Zabrze: Jedna z ofiar wypadku na DK88 zmarła w szpitalu

Jeden z kierowców zmarł w szpitalu

We wtorek 2 czerwca ok. godz. 13:00 na zabrzańskim odcinku DK88 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. 78-letni kierowca jadący w kierunku Gliwic został przetransportowany do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, jednak jak poinformowali zabrzańscy policjanci, jego obrażenia okazały się zbyt duże.

Funkcjonariusze ustalają dlaczego doszło do tego zdarzenia. Najprawdopodobniej kierowca Citroena wykonał niedozwolony manewr.