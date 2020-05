Zabrze: Dziesięć filii Miejskiej Biblioteki Publicznej znów działa. Czytelnicy muszą liczyć się jednak z obostrzeniami

Ponadto wszystkie wypożyczone materiały, które powracają do biblioteki, poddawane są kwarantannie trwającej trzy dni. Z jednej strony gwarantuje to bezpieczeństwo podczas wypożyczania kolejnych materiałów przez czytelników, jednak proces oczekiwania na dany tytuł znacznie się wydłuża.

Na czas pandemii zawieszony został ponadto wolny dostęp do książek na regałach. Wybrane tytuły będzie mógł podać jedynie bibliotekarz. Dlatego też bibliotekarze zachęcają do stworzenia listy książek do wypożyczenia lub skorzystania wcześniej z rezerwacji telefonicznej lub internetowej. Ten sposób usprawni pracę, a także skróci czas obsługi. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej https://opac.biblioteka.zabrze.pl/

W okresie epidemii Biblioteka nie przyjmuje także darów od czytelników.