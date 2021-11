Zabrze. Dzielnicowi kontrolują miejsca gromadzenia się bezdomnych IM

Dzielnicowi z zabrzańskiej policji kontrolują miejsca grupowania się bezdomnych. Jak co roku, kiedy w naszym kraju następuje gwałtowne ochłodzenie na zewnątrz, mundurowi zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę.