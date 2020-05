Zabrze: Ambitny plan kradzieży udaremniony przez ochronę sklepu. Złodzieje są już w rękach policji

Kradzież doskonała zakończona fiaskiem

W poniedziałek 6 maja policjanci z zabrzańskiej komendy otrzymali informacje o ujęciu przez pracowników ochrony złodzieja, który chcieli ukraść elektronarzędzia.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna nie działał sam. Jego kolega, który stał na zewnątrz sklepu, miał otworzyć boczne drzwi w taki sposób, aby jego wspólnik mógł wyjechać z budynku wózkiem pełnym elektronarzędzi.

- Zakładany plan się nie udał, ponieważ na mężczyznę z wózkiem czekała już ochrona. Drugi ze sprawców zdołał zbiec, ale kilka godzin później został zatrzymany we własnym mieszkaniu przez zabrzańskich wywiadowców – poinformowali mundurowi z Zabrza.

Policjanci przedstawili 36 i 38-letnim mieszkańcom Zabrza zarzut dokonania kradzieży, do którego obaj zatrzymani się przyznali. Za to przestępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Dla starszego ze złodziei to jednak nie koniec kłopotów. Mundurowi ustalili, że mężczyzna dopuścił się w 2019 roku kradzieży w jednym ze sklepów w centrum Zabrza. Jego łupem padł wtedy sprzęt AGD o wartości 514 zł.