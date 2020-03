Zabrze: 83-latka śmiertelną ofiarą koronawirusa. Kobieta kilka dni wcześniej trafiła do Szpitala w Tychach w ciężkim stanie

83-latka śmiertelną ofiarą koronawirusa

Łącznie w całej Polsce z powodu koronawirusa zmarło już 26 osób, z czego 6 w województwie śląskim. Ostatnią ofiarą COVID-19 jest 83-latka z Zabrza, która 25 marca trafiła w ciężkim stanie to szpitala zakaźnego w Tychach.

- Z wielkim żalem informujemy o śmierci 83- letniej mieszkanki Zabrza. Kobieta zmarła w szpitalu zakaźnym w Tychach. Miała choroby współistniejące - pisze Alina Kucharzewska, rzeczniczka Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kobieta najprawdopodobniej zaraziła się groźnym wirusem od osoby ze swojego najbliższego otoczenia.

W Polsce potwierdzono już 1905 przypadków zakażenia koronawirusem. Na śląsku liczba osób, u których test na obecność SARS-CoV2 dał pozytywny wynik osiągnęła już 203.

Koronawirus w Zabrzu

Tylko na terenie Zabrza potwierdzono dotychczas pięć przypadków zachorowania. Łącznie na terenie miasta 165 osób zostało poddanych kwarantannie domowej oraz kolejne 22 osoby kwarantannie zbiorowej.

To dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do apeli władz zarówno samorządowych, jak i krajowych, aby wychodzić ze swoich domów tylko w przypadkach, gdy jest to absolutnie konieczne.