Zabrzańskie wodociągi znalazły nowe zastosowanie ozonatora. Dzięki niemu zdezynfekowano radiowozy Straży Miejskiej

Radiowozy Straży Miejskiej przeszły dezynfekcję

Radiowozy należące do Straży Miejskiej przeszły dezynfekcję przy pomocy wysoko ozonowanej wodę oraz ozonu gazowego. Takie działanie jest możliwe dzięki specjalnemu sprzętu, który posiada Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Od czasu wybuchu pandemii, ZPWiK wspierania mieszkanców, instytucje i przedsiębiorców w walce z COVID-19 poprzez dezynfekcję mobilnym systemem ozonowania infrastruktury miejskiej i floty samochodowej.

Zabrzańskie wodociągi od 2017 roku mają do dyspozycji najnowszej generacji sprzęt, który do odkażania wykorzystuje ozon. Urządzenie umożliwia szybką i skuteczną dezynfekcję sieci wodociągowych, hydrantów, zbiorników oraz armatury i pomp i do tych czynności wykorzystywany jest na co dzień.