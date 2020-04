Zabrzańskie wodociągi z tarczą na koronawirusa

Klientami wodociągów jest całe społeczeństwo, które w czasie pandemii musi otrzymywać podstawowe zabezpieczenie w postaci nieprzerwanej i bezpiecznej dostawy bieżącej wody oraz sprawnego odprowadzania ścieków. ZPWiK, jak większość przedsiębiorstw wodociągowych, bardzo szybko się przeorganizowało i realizuje swoje zadania. – Codziennie specjalnie powołany zespół analizuje sytuację związaną z pandemią i przekazuje rekomendacje do pracy w nowych warunkach. Na bieżąco wyciągamy wnioski i ulepszamy to, co dotychczas wprowadziliśmy. Jesteśmy gotowi do szybkich reakcji, nawet na wypadek nieprzewidzianego rozwoju pandemii. To, co dziś dla nas jest wyzwaniem, to zupełnie nowe realia, jakimi teraz rządzi się obsługa klienta. Skończył się taki prosty wymiar tej obsługi, w którym dbało się o zadowolenie klienta. Dziś ten sam klient potrzebuje czegoś więcej, bo znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Gdy ludzie z powodu niepewności jutra drżą o swoją przyszłość, muszą mieć pewność, że w kranie będzie woda, awarie będą usuwane, a spóźnienia w opłacaniu rachunków, wywołane utratą źródeł zarobków, nie spowodują odcięcia dostaw. Taki model obsługi musi opierać się na wsparciu naszych klientów i partnerów na wielu płaszczyznach. W mojej opinii to, czego od nas potrzebują dziś mieszkańcy Zabrza, to pewność, pomoc, empatia i spokój. Jesteśmy dużą spółką komunalną, która musi udźwignąć to, co się nam przytrafiło – opowiada Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.

Duży może więcej

Takie podejście spowodowało, że gdy tylko pojawiły się pierwsze wnioski o ulgi związane z płatnościami za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, specjaliści z Urzędu Miasta i ZPWiK opracowali program pomocy dla firm i odbiorców indywidualnych. Jest on opublikowany na stronie przedsiębiorstwa: wodociągi.zabrze.pl. – Nasza firma, jak i wszystkie inne wodociągi, odczuje konsekwencje związane z opóźnieniami i brakami w opłatach za usługi. Z tym wyzwaniem będziemy się mierzyć za jakiś czas. Teraz ze smutkiem patrzymy, jak nasze zabrzańskie firmy pozamykały się lub mocno ograniczyły działalność. Ludzie drżą o utrzymanie pracy. Potrzebują pomocnej dłoni już dziś. W ramach naszego pakietu mogą liczyć między innymi na odroczenie terminów płatności, nienaliczanie odsetek za dostawę wody i odbiór ścieków, a także wstrzymanie windykacji. Utrata płynności finansowej naszych klientów to problem, z którym trzeba się zmierzyć jak najszybciej. Już dziś rozmawiamy z największymi klientami, aby ocenić rozmiar problemu i zaplanować wyjście z kryzysu. Wiem, że jeśli dziś wyciągnę do nich rękę, to w przyszłości będę mógł liczyć na wsparcie z ich strony, kiedy to my będziemy wracać do normalności – mówi prezes zabrzańskich wodociągów.

Nowa rzeczywistość

„Jak się dla Was zmieniliśmy?”. To tytuł artykułu na stronie ZPWiK, w którym znajduje się podsumowanie dodatkowych działań, jakie zostały podjęte w związku z pandemią koronawirusa. Wszystkie zostały wprowadzone, aby możliwe było sprawne dostarczanie wody i odbiór ścieków, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa klientów, kontrahentów i pracowników. Można tam przeczytać o pracy zdalnej, zmianowej, rezerwach kadrowych, a także o tym, w jaki sposób ograniczane są wejścia na teren firmy. To również opis proponowanych przez firmę nowych kanałów kontaktu po zawieszeniu bezpośredniej obsługi klienta. – Statystki wyświetleń w naszych mediach społecznościowych jeszcze nigdy nie były tak wysokie. W tym trudnym momencie ludzie potrzebują kontaktu i musimy im go dać. W jednej z naszych kampanii informacyjnych poszliśmy o krok dalej i pokazujemy na firmowym profilu na Facebooku pracowników wykonujących swoje obowiązki. Zamknęły się drzwi przed klientami, ale my chcemy, by nie tracili nas z oczu – mówi Piotr Niemiec. – Publikując zdjęcie, na którym nasz pracownik pakuje w rękawiczkach korespondencję, namawiamy klientów do sięgania po e-fakturę. W ten sam sposób prezentujemy pracę biura obsługi klienta czy pogotowia. Poza tym, jestem przekonany, że nasi pracownicy też czują się docenieni, a ich praca w tym trudnym momencie jest zauważona. Gdy ustalałem strategię komunikacji naszego kanału społecznościowego, nie przewidziałem, że będziemy go wykorzystywać w taki sposób. Dziś cieszę się, że możemy szybko docierać do tej społeczności – mówi prezes ZPWiK.

Na fali pomocy

Zabrzańskie przedsiębiorstwo wodociągów, jak wiele innych firm, pomaga tym, którzy są w gorszej sytuacji. Władze Zabrza od samego początku organizują różne formy pomocy dla wielu grup społecznych. – Włączyliśmy się i w Wielki Piątek przekazaliśmy środki ochrony do placówek medycznych, walczących o zdrowie i życie chorych, czyli do zabrzańskich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. To dobra strona tego złego, co nas spotkało. Ludzie potrzebują pomocy, ale mają również potrzebę pomagania. Widzimy wokół, jak szyją maseczki, przekazują pieniądze, a także ofiarowują swój czas. Jako spółka komunalna, mogliśmy przeznaczyć pieniądze na zakup środków ochrony dla zabrzańskich placówek medycznych, ale w dystrybucję tych darów zaangażowaliśmy naszych pracowników. Osobiście wręczyli je pracownikom szpitali – naszym klientom. To kapitał społeczny. Poza rzeczywistą pomocą – przecież wszyscy wiemy, jak bardzo brakuje w lecznicach podstawowych środków ochrony – to właśnie pamięć o podjętej walce o dobro nas wszystkich pozostanie na długo i wyznaczy wysoki poziom zaangażowania w problemy odbiorców – kończy Piotr Niemiec, prezes ZPWiK.